Tragedia a Quartu Sant’Elena, nell’hinterland di Cagliari, un uomo di 48 anni è morto mentre faceva il bagno nella piscina di casa. Ad ucciderlo, da quanto si apprende, è stato un malore, forse un infarto fulminante.

La tragedia è avvenuta questa mattina. L’uomo, che viveva in una abitazione di campagna, ha deciso di fare un bagno in pisciona per rinfrescarsi. Appena entrato in acqua si è sentito male, perdendo i sensi.

I parenti hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il 48enne, ma non c’è stato nulla da fare.