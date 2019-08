Incidente stradale questa sera ad Alghero, dove un motociclista di 29 anni ha perso la vita. La dinamica non è ancora stata del tutto ricostruita, sul posto stanno lavorando gli agenti della polizia stradale.

L’incidente è avvenuto alle 18,30 circa all’altezza del chilometro 4 della strada provinciale 105 che collega Alghero a Bosa. Per cause non ancora accertate si sono scontrate frontalmente un’auto e la moto.

Ad avere la peggio è stato il centauro che, sbalzato dalla due ruote, è finito sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto del 118 e della polizia stradale.

Chiesto anche l’intervento dell’Elisoccorso, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.