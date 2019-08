Questa settimana sarà ricca di sorprese per i segni di fuoco, le coppie che vogliono impegnarsi dovranno cercare di assecondare i desideri dell’altro per non deludere le aspettative. I single vorranno proseguire la conoscenza di alcune persone interessanti. Sul lavoro è il momento di custodire i risultati raggiunti. Questa settimana i segni di terra, in particolare i single, daranno molto spazio alle loro passioni e alle loro fantasie. Tenaci e determinati sul lavoro, saranno molto reattivi, anche se non rinunceranno a prendersi una pausa per divertirsi. I segni d’acqua potranno aver bisogno di rivedere il rapporto con il partner, mentre i single potranno scegliere con chi uscire e proseguire la conoscenza. Sul fronte lavorativo potrebbero esserci guadagni in più grazie a dei lavoretti extra. Settimana di distrazioni per i segni d’aria, l’umore sarà a terra e anche le faccende di cuore ne risentiranno. I single dovranno lasciarsi andare e aprire il cuore alle nuove conoscenze. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: settimana poco conciliante sul versante amoroso per i nati del segno, a causa di attriti amorosi che provocheranno crisi tra le coppie. Le giornate di maggiore tensione saranno quelle di giovedì e venerdì, che saranno caratterizzate da malumori e gelosie immotivate. I single vivranno un periodo abbastanza buono per gli incontri, anche se l’amore è lontano.

Lavoro: la situazione sul posto di lavoro vi porterà qualche successo e così potrete riflettere meglio sui progetti che intendete intraprendere. Se avete dubbi non esitate a contattare qualcuno più pratico di voi che possa darvi le indicazioni giuste per proseguire.

Toro

Amore: questa settimana darete molto spazio alle vostre passioni e farete anche attenzione a curare una storia che sta prendendo una bella piega. I single conosceranno persone interessanti e nel fine settimana potranno dare libero sfogo alle loro fantasie.

Lavoro: sarete determinati sul lavoro, soprattutto grazie alla presenza del Sole che sbarca nel vostro segno e vi rende più reattivi. Tuttavia la pigrizia non vi abbandonerà e potreste ritrovarvi a trascorrere molte serate sul divano, con un libro o un buon film davanti.

Gemelli

Amore: questa settimana ci saranno molte soddisfazioni sul piano sentimentale e anche se saranno tante le incombenze da portare a termine non vi tirerete indietro alle richieste del partner. Il weekend sarà comunque pieno di sorprese e anche i single saranno accontentati, potranno infatti vivere bellissime e passionali avventure.

Lavoro: ci saranno dei progetti nuovi da portare a termine entro poco tempo ed alcuni che avete lasciato in sospeso. Avrete bisogno di tanta energia per poterli realizzare nel migliore dei modi. Sarà quindi una settimana stressante che però vi regalerà molte soddisfazioni.

Cancro

Amore: i rapporti interpersonali saranno ottimi questa settimana, anche se quello con il partner avrà bisogno di qualche rivisitazione. Cercate di dedicare più tempo agli affetti e non scordatevi che chi vi ama attende con ansia qualche gesto eclatante. I single potranno scegliere con chi uscire e proseguire la conoscenza.

Lavoro: potrebbero esserci guadagni in più questa settimana e se siete alla ricerca di un lavoro potrete trovare tante occasioni favorevoli per le vostre esigenze. L’offerta magari non sarà esaltante, ma alcuni farebbero bene a non rifiutare ugualmente. A volte i lavori extra possono consentire di arrotondare e affrontare altre spese.

Leone

Amore: sarà una settimana ricca di sorprese per le coppie che vogliono impegnarsi. Ognuno dovrà cercare di assecondare l’altro per non deludere le aspettative. In questi casi bisogna aprire il cuore e dialogare. I single preferiranno proseguire la conoscenza di alcune persone che ritengono interessanti e lo faranno senza pensarci troppo.

Lavoro: il periodo dei sacrifici esagerati sta per terminare, adesso è il momento di lavorare alacremente per mantenere i risultati ottenuti. Saturno esigerà impegno e dedizione da venerdì in poi, quando potrete però staccare la spina e concedervi qualche momento di relax con gli amici o con chi volete voi.

Vergine

Amore: miglioramenti all’interno della coppia, la settimana si preannuncia davvero stimolante per i nati del segno. Molti saranno in vena di parlare di romanticismo e avranno tutte le intenzioni di accasarsi. I single potranno invece sfruttare questo momento per concedersi flirt e avventure, in questa estate potranno permettersi di tutto.

Lavoro: sul fronte lavorativo qualche impegno potrebbe saltare, ma non sarà un male perché i nati Vergine potranno sfruttarlo per ricaricare le batterie. Il periodo appena trascorso è stato molto stressante e quindi hanno tutto il diritto di concedersi una pausa. Evitate nel tempo libero di stressare il fisico o la mente, ne va della vostra persona.

Bilancia

Amore: questa settimana vi renderete conto che ci sarà molta esagerazione da parte vostra sul fronte sentimentale, e che i vostri dubbi sul partner non avevano un preciso fondamento. Riappacificarsi non dovrebbe essere complicato, il difficile sarà per voi fare il primo passo ed ammettere gli sbagli. I single avranno molte occasioni per capire come affascinare una persona.

Lavoro: L’atteggiamento di alcuni colleghi potrebbe farvi innervosire e mettere a dura prova la vostra pazienza. Probabilmente la vostra reazione sarà impulsiva, e solo dopo magari vi renderete conto di aver frainteso qualcosa. Per fortuna tutto si appianerà durante la seconda parte della settimana.

Scorpione

Amore: in questa settimana dovrete cercare di conciliare il lavoro con gli affetti, in modo da non lasciare questi ultimi troppo in disparte. Sapete perfettamente quanto contano per voi e sono il vostro supporto in tutte le iniziative. I single avranno invece come meta da raggiungere quella di conquistare una persona speciale, in particolare ora che è libera da ogni legame.

Lavoro: i nati del segno questa settimana potrebbero ricevere una buona offerta in campo lavorativo che farebbero bene a cogliere al volo. Soprattutto dalla seconda metà della settimana ci saranno proposte di lavoro allettanti e ottimi progetti da mettere a segno, quindi gli impegni non mancheranno.

Sagittario

Amore: c’è aria di vacanza per i Sagittario durante questa settimana, e chi ancora non ha deciso dove andare starà cercando sicuramente qualcosa. Ogni sforzo sarà quindi incentrato nella scelta della destinazione giusta per godervi un meritato relax! Anche i single avranno un bel daffare e coinvolgeranno gli amici a seguirli nelle loro più sfrenate avventure.

Lavoro: non è certo il periodo per sobbarcarsi di impegni lavorativi e in questa settimana di agosto avrete certamente accantonato trattative e affari. Tuttavia, seguirete l’andamento della vostra situazione ugualmente, grazie ai tanti dispositivi che regala la tecnologia. E vi godrete un bel fine settimana.

Capricorno

Amore: nessun problema in amore, sembrate perfettamente appagati e sentirete in maniera quasi tangibile il sentimento che provate per il partner. In famiglia vi attiverete per risolvere delle questioni con parenti che vi hanno dato del filo da torcere. I single avranno le idee chiare per centrare l’obiettivo.

Lavoro: dopo un periodo di pausa ritornerete sul fronte del lavoro più forti e vivaci di prima, arrivando a coprire questioni che erano rimaste in sospeso. Vi darete da fare e aiuterete anche qualche collega che è rimasto indietro. Un po’ di altruismo ogni tanto non guasta.

Acquario

Amore: Mercurio dissonante renderà questa settimana, con tutta probabilità, colma di distrazioni. L’umore sarà a terra e anche le faccende di cuore ne risentiranno. Qualcosa migliorerà nei giorni centrali della settimana, ma l’amore brillerà di complicità e passione nel weekend, quando tutto sarà perfetto. I single dovranno cercare di lasciarsi andare e aprire il cuore alle nuove conoscenze.

Lavoro: sarete spesso sovrappensiero questa settimana, l’importante è che le vostre distrazioni non compromettono il lavoro. Ci saranno maggiori impegni nel mezzo della settimana e dovrete far fronte a tante esigenze. Troverete la soluzione per ogni problema, anche per quello più complesso.

Pesci

Amore: in questo periodo potreste entrare in conflitto con il partner e avere dei ripensamenti decisivi sulla vostra relazione. Probabilmente un velo di nostalgia vi porterà al passato, ma non sarà un bene per la vostra storia e rischiate di perdere tutto. I single avranno l’agenda fitta di appuntamenti e non sapranno a quale andare, tirate a sorte e sfidate il destino.

Lavoro: in questa settimana preferirete dedicarvi al lavoro, tuttavia ogni tanto potrete anche concedervi qualche divertimento. Curate comunque le finanze, viste le spese dell’ultimo periodo, potrete recuperare e mettere da parte qualcosa per i tempi grami. Il clima al lavoro è amichevole e non farete fatica a rapportarvi con i colleghi.