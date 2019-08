“La Sardegna non si smembra come se fosse un cadavere da cui togliere i gioielli da vendere al miglior offerente. La Sardegna è terra di storia millenaria, è luogo di bellezze uniche, è il tempio sacro del patrimonio ambientale e paesaggistico”. Lo scrive su Facebook l’assessore regionale dell’Ambiente, Gianni Lampis, in merito al recupero di 200 chilogrammi di sabbia rubata dal litorale Oristanese e sequestrata nelle scorse settimane dagli agenti della security dell’aeroporto di Cagliari.

“Ringrazio gli organi di informazione regionale che ci hanno ricordato come ogni granello di sabbia, ogni conchiglia e ogni ciottolo asportato dai nostri litorali è un illecito che nessun sardo può accettare – aggiunge – Il 1515 è il numero di pronto intervento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna al quale i cittadini possono segnalare con tempestività qualsiasi tipo di emergenza ambientale. Si tratta di un servizio attivo 24 ore su 24, su tutto il territorio regionale. Il numero 1515 può essere selezionato da qualsiasi telefono a linea fissa, pubblica e privata o da qualsiasi cellulare. La chiamata è completamente gratuita”.