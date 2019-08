Incidente stradale ieri sera a Bari Sardo tra una moto e un’auto. Un centauro di Tertenia, alla guida della sua Yamaha 600, nell’ effettuare un sorpasso mentre percorreva la Statale 125 al km 133, all’incrocio del bivio Cea, è andato a sbattere contro la fiancata sinistra di una Fiat 500 condotta da una ragazza di Loceri, rovinando a terra.

L’uomo è stato trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Lanusei per accertamenti, rifiutando di sottoporsi ai prelievi ematici per accertare l’eventuale alterazione da sostanze alcoliche o stupefacenti ed è quindi stato denunciato dai Carabinieri della Sezione radiomobile intervenuti per i rilievi. Sul posto anche una pattuglia del Commissariato di Tortolì per la viabilità.

Inoltre, nell’ambito dei servizi coordinati disposti dal Comando Provinciale di Nuoro, i militari del Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza ad un giovane cagliaritano che guidava la sua Ford Fiesta alle 4 del mattino con un tasso alcolemico di 1,44 g per litro di sangue, mentre un giovane di Villagrande Strisaili è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 0,57 grammi per litro di sangue e sanzionato amministrativamente al pagamento in misura ridotta di 544 euro, previo ritiro della patente di guida.