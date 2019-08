Il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito, alla pagina “Richiamo di prodotti alimentari da parte degli operatori” il richiamo di un lotto di “Salametto dolce” a marchio La Bottega Del Gusto per una non conformità microbiologica.

Il prodotto interessato è distribuito in confezione da 200 gr, con il numero di lotto 201925 con data di scadenza 25/11 /2019. Il Salametto dolce è stato prodotto da CLAI S.C.A. nello stabilimento di via Giambellara n° 62, a Sasso Morelli, in provincia di Imola e commercializzato dalla catena dei supermercati EUROSPIN ITALIA Spa.

Fonte: Sportello dei Diritti