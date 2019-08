Nell’ambito della lotta all’abusivismo commerciale, lungo le spiagge del litorale sud-occidentale della Sardegna, le fiamme gialle di Sarroch hanno individuato 2 cittadine di etnia cinese intente a massaggiare 2 distinti clienti di uno stabilimento balneare.

Nello specifico, l’attività ispettiva eseguita nei confronti delle due massaggiatrici improvvisate, sprovviste di qualsiasi titolo abilitativo e che proponevano massaggi a prezzi scontati, ha portato al sequestro penale degli oli utilizzati, delle schede tecniche utilizzate per i massaggi shiatsu e della somma di 30 euro pagata dai clienti quale corrispettivo delle prestazioni ricevute. Le stesse sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per l’esercizio abusivo della professione.

Il risultato è il frutto dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio poste in essere dalle fiamme gialle nelle località turistiche e in prossimità dei litorali, con la finalità di contrastare in maniera ancora più efficace qualsiasi esercizio di attività economica o di vendita da parte di soggetti che operano privi di licenza ed autorizzazioni, proponendo prodotti o servizi non sicuri per adulti e bambini, abbigliamento e accessori di note case di moda recanti marchi contraffatti e supporti recanti tracce musicali che ledono la proprietà intellettuale.