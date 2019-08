In occasione della “Sagra del pesce” che si terrà nelle serate di sabato 24 agosto e domenica 25 agosto presso l’area antistante l’ex Lazzaretto a Sant’Elia, stante la previsione di elevata affluenza di pubblico, dalle ore 18 alle 24 sarà attivato un servizio navetta dal parcheggio dello stadio di Sant’Elia all’ex Lazzaretto (e viceversa), secondo le modalità di seguito riportate:

Sabato 24 agosto

Percorso Stadio S. Elia (curva sud) – via Schiavazzi- Lazzaretto- viale S. Elia – rotatoria San Bartolomeo – bretella S. Ferrara- Stadio S. Elia (curva sud).

Orari:

prima corsa dallo Stadio S. Elia: ore 18.00.

ultima corsa dallo Lazzaretto: ore 24.05.

frequenza del servizio: 5 minuti.

Fermate:

Si effettuano, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo il percorso.

Bus: Saranno impiegati 3 autobus della tipologia Citelis.

Titoli di viaggio: Per accedere al servizio saranno validi tutti i documenti di viaggio CTM, compresi gli abbonamenti, che si possono acquistare anche tramite l’app Busfinder.

Domenica 25 agosto

Percorso: Piazza Lao Silesu – via Schiavazzi- Lazzaretto – viale S. Elia – rotatoria San Bartolomeo – viale S.Elia – via Schiavazzi – Piazza Lao Silesu.

Orari:

prima corsa dalla piazza Lao Silesu: ore 18.00.

ultima corsa dalla Lazzaretto: ore 24.05.

frequenza del servizio: 10 minuti.

Fermate:

Saranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate poste sul percorso.

Bus:

Saranno impiegati 2 autobus della tipologia Citelis.

Titoli di viaggio: Per accedere al servizio saranno validi tutti i documenti di viaggio CTM, compresi gli abbonamenti, che si possono acquistare anche tramite l’app Busfinder.