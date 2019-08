Cucinato dai volontari del Comitato, fritto o grigliato, accompagnato con vino, pane e frutta, il pesce del Golfo è l’atteso protagonista di quella che per l’undicesima volta sarà una vera e propria festa del gusto e di comunità. A partire dalle 19, sabato 24 e domenica 25 agosto, lo storico quartiere adagiato sul promontorio della Sella Del Diavolo si riempirà infatti di migliaia di appassionati del buon cibo, in occasione di una delle manifestazione più tipiche della tradizione cagliaritana: la Sagra del Pesce a Sant’Elia.

Anche lo scenario sarà particolarmente suggestivo, visto che la Sagra si svolgerà sulla sul Piazzale del Lazzaretto, nel tratto adiacente il Centro Culturale d’Arte di via dei Navigatori. Ed è proprio sulla piazza che verranno allestiti stand enogastronomici, chioschi e tavoli per 3mila posti a sedere.

Sostenuta dal Comune, “con piacere e grande convinzione”, ha rimarcato l’assessore Alessandro Sorgia, anche quest’anno saranno circa 20mila le persone che parteciperanno alla due giorni del quartiere Sant’Elia.

“Divenuta punto di riferimento per cagliaritani e visitatori, l’appuntamento – ha spiegato il titolare delle Attività produttive, Turismo e Promozione del territorio – costituisce un tassello fondamentale del progetto Cagliari Città Turistica”. L’idea è anche quella di “realizzare una app istituzionale”, dedicata a chiunque vorrà conoscere eventi e manifestazioni di interesse pubblico e turistico, nonché i servizi che il Capoluogo è in grado di offrire per poterli vivere al meglio.

Per l’occasione verranno quindi arrostiti e fritti 3mila chili di pesce fra muggini, orate, spigole, calamari, occhioni e gamberetti. “Si potrà inoltre degustare insalata di mare, circa 1000 chili, accompagnato da buon vino pane e anguria”, hanno precisato gli organizzatori. In programma anche spettacoli, concerti e intrattenimento per i più piccoli.

A supportare la manifestazione anche Ctm Spa. “Questo fine settimana, nelle serate di sabato 24 e domenica 25 agosto, dalle ore 18 alle 24 sarà attivo il servizio navetta )link più sotto) dal parcheggio dello Stadio di Sant’Elia all’ex Lazzaretto e viceversa”, ha annunciato il presidente Roberto Porrà alla conferenza stampa di presentazione della Sagra ospitata stamani al Centro Culturale d’Arte.

Da Andrea Loi, presidente dell’associazione Sagra del Pesce a Sant’Elia, “un ringraziamento particolare va alle tante volontarie che per l’importante contribuito che danno alla realizzazione della manifestazione”. Nata da un gruppo di amici, l’obiettivo della Sagra è quello di valorizzare il quartiere e non solo.