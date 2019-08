A Orosei e dintorni è caccia al caimano lungo poco più di un metro sparito dal circo Martin.

Tra stupore, paura e ironia, in paese non si parla d’altro. Dopo la denuncia per furto da parte dei titolari del circo, che nel frattempo si è spostato a Tortolì, e l’avviso su Facebook del sindaco che ha messo in guardia cittadini e turisti, in tutta nella zona di Sos Alinos, dove era stato montato il tendone, si è intensificato il controllo delle forze dell’ordine.

A dare supporto sono arrivati gli esperti del Centro Anticrimine dei Carabinieri Forestali, che hanno iniziato l’ispezione a Tortolì dove la carovana si è trasferita stamattina.

I militari stanno sentendo i titolari del circo e tra qualche ora dovrebbero trasferirsi a Orosei per un sopralluogo. Nel frattempo sui social impazza l’ironia: “Ma come fa un coccodrillo a fuggire dal circo?”, è la frase più ricorrente.

In molti non credono al furto e più di uno pnsa a un blitz degli animalisti per liberare l’alligatore. Resta aperta anche l’ipotesi che qualcuno dei circensi se ne sia voluto disfare volontariamente, perché alimentare un carnivoro costa.

I carabinieri della Compagnia di Siniscola, non potendo confermare il furto, lasciano aperte tutte le ipotesi, immaginano però che trattandosi di un animale nato in cattività difficilmente potrà sopravvivere a lungo in un ambiente a lui estraneo.