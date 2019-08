Mozione sulla valorizzazione del territorio, delle specie di fauna selvatica e degli habitat riproduttivi, a presentarla in Consiglio regionale è stato Andrea Piras della Lega.

Presentata il 20 agosto, impegna il Presidente, la Giunta e gli Assessori interessati ad intervenire per rendere concreta l’operatività dell’IRFS -Istituto Regionale della Fauna Sarda.

“La Legge regionale del 1998, ha istituito l’Irfaper la gestione dell’ambiente, delle

risorse faunistiche e dell’attività venatoria, con programmi basati su studi tecnico-scientifici locali, in armonia col mondo agro-pastorale, ma ciò di fatto non avviene”, afferma Piras.

“Fornire pareri ed elaborare programmi, con studi tecnico-scientifici su base locale, sono tra i compiti principali dell’Irfs che deve essere dotato di personale di adeguata valenza e comprovata capacità, come prevede la Legge, ora il mondo venatorio, stimato in circa 40.000 praticanti, l’indotto ed un terziario di circa 600 aziende chiedono interventi immediati”, conclude Piras.