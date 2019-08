Da trent’anni campioni dell’heavy metal satirico, dissacrante e demenziale, i Gwar si preparano a fare ritorno in Italia dopo più di un decennio per un’unica data da headliner insieme a due grandi ospiti come Voivod e Childrain. L’appuntamento è per venerdì 13 dicembre al Rock Planet di Pinarella di Cervia (RA).

Con un ultimo album, The Blood of Gods, uscito nel 2017 per Metal Blade Records, la band non vede l’ora di ritornare sul continente europeo: “È da un bel pezzo che i Gwar non terrorizzano i ragazzini dall’altra parte dell’oceano. Non riesco a pensare a un modo migliore per passare l’inverno che fare razzia e copulare in giro per l’Europa“, dice il chitarrista Pustulus Maximus.

Il cantante The Berserker Blóthar rincara la dose: “L’intera Europa si inchinerà di fronte alla maestà dei Gwar! Vi distruggeremo le città e vi finiremo tutta la droga. Daremo una tanto sospirata morte alle persone più depresse ed emotivamente e sessualmente frustrate della Terra. Non vedo l’ora di mettere a soqquadro le vostre tubature, che sono infinitamente inferiori.”

Ecco i dettagli della data:

GWAR

+ Voivod e Childrain

13 DICEMBRE 2019 | ROCK PLANET | PINARELLA DI CERVIA (RA)

Tutti gli amanti sardi del genere non dimenticheranno l’esibizione live dei Voivod al Cueva Rock di Quartucciu