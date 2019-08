Un’operazione di polizia marittima è stata portata a termine stamani dai militari della Guardia Costiera di Porto Torres conclusa con la denuncia di tre 45enni italiani, residenti a Roma, sorpresi a bordo di tre gommoni da diporto a noleggio in navigazione nello specchio acqueo antistante Cala Sant’Andrea nell’Area Marina Protetta dell’Asinara.

Stamani infatti un’unità della Guardia Costiera, durante un pattugliamento, ha intercettato i tre gommoni che stavano navigando in “zona A” e tra queste una aveva anche dato fondo all’ancora nel tratto di mare antistante Cala Sant’Andrea dell’Isola dell’Asinara, zona di riserva integrale in quanto particolarmente protetta per la presenza di un delicato ecosistema marino.

Non appena intercettati i tre gommoni sono stati scortati al porto di Stintino per gli accertamenti e gli atti di Polizia giudiziaria. Al termine del controllo, i conduttori sono stati denunciati alla Procura di Sassari per aver violato i rigorosi divieti di navigazione ed ancoraggio all’interno del sito marino protetto.