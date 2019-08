Nella mattinata di oggi, mercoledì 21 agosto, è intervenuta nel comune di Santadi una pattuglia del Corpo forestale della stazione di Santadi per il recupero di due persone disperse.

Le due donne, che si erano recate nei pressi della località denominata Barrancu Mannu per visitare il vicino sito archeologico la “Tomba dei giganti”, non sono più riuscite a far rientro presso la propria autovettura in sosta.

Le disperse sono state localizzate e soccorse dalla pattuglia del CFVA nei pressi del sito archeologico verso le 14:30 circa.