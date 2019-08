I militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Sarroch hanno effettuato una ispezione in un ristorante di Pula.

Al momento dell’accesso nell’attività commerciale hanno identificato tutti i presenti intenti a svolgere attività lavorativa. Gli approfondimenti sulle posizioni dei dipendenti hanno fatto emergere che un lavoratore operava completamente ‘in nero’.

Pertanto il titolare della ditta è stato destinatario, oltre che alla diffida, delle sanzioni amministrative comprese tra i 1.800 e i 10.800 euro per l’impiego di 1 lavoratore sprovvisto della regolare copertura contributiva e assicurativa. Dovrà ora metterlo in regola anche per il periodo pregresso.