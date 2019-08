L’Assessore ai Servizi sociali Francesca Loi oggi ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. Nella lettera di dimissioni, nella quale ringrazia il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e la struttura, Francesca Loi spiega la decisione con motivi personali e professionali.

“Gentilissimo Sindaco, con grande rammarico devo comunicare le dimissioni dall’incarico di assessore comunale – si legge nella lettera -. La ringrazio per la fiducia che ha voluto accordarmi un anno fa e che più volte ha confermato in questi mesi. In questo periodo ho sempre cercato di svolgere al meglio il compito che mi ha assegnato in un settore dell’amministrazione particolarmente delicato. In questa occasione non posso fare a meno di evidenziare il grande lavoro svolto dagli uffici che mi hanno sempre supportato con professionalità e una dedizione che spesso è andata oltre i compiti assegnati. Oggi devo chiudere questa esperienza e rassegnare le dimissioni per ragioni strettamente personali e professionali che rendono non più possibile il mio impegno amministrativo. La prego di voler estendere il mio ringraziamento a tutti i colleghi di Giunta, al Presidente del Consiglio comunale e a tutti i consiglieri comunali, nonché al segretario generale, ai dirigenti e a tutta la struttura. Con ognuno ho avuto rapporti di grande correttezza e collaborazione nell’esclusivo interesse della città e dei cittadini. Auguro a tutti di proseguire con successo questa esperienza politica. Sono certa che con lei alla guida questa amministrazione saprà raggiungere i risultati migliori per il bene della città e degli oristanesi”.

Il Sindaco Andrea Lutzu ha preso atto della decisione e ha assunto l’interim per servizi sociali, plus, politiche abitative, associazionismo e zona franca. “Francesca Loi da tempo aveva annunciato la sua decisione– osserva il Sindaco Andrea Lutzu -. Con grande sensibilità, correttezza e rispetto delle istituzioni ha atteso fino a oggi per portare a compimento alcuni importanti compiti. Provvisoriamente mi occuperò io della gestione dell’assessorato, ma a breve le deleghe saranno nuovamente assegnate contestualmente alla definizione dei nuovi assetti di giunta”.