Otto milioni di euro per realizzare i due nuovi depuratori centralizzati di Dolianova e Monastir al servizio anche di Serdiana, Soleminis, Ussana e Donori.

E’ stato pubblicato l’avviso di avvio della procedura espropriativa per realizzare due maxi impianti per il trattamento dei reflui fognari prodotti nei sei centri abitati. Saranno strutture all’avanguardia in grado di garantire un trattamento di depurazione tale da poter riutilizzare l’acqua prodotta a fini agricoli: un’importante risorsa strategica utile soprattutto in tempo di siccità. I lavori sono già stati appaltati e attualmente è in corso la progettazione esecutiva che richiede proprio il completamento delle procedure espropriative con il vincolo di pubblica utilità. In principio era previsto un unico depuratore ma, come richiesto dalle amministrazioni locali, il progetto è stato modificando creando due distinti impianti. Quello di Dolianova servirà anche Soleminis e Serdiana mentre quello di Monastir raccoglierà i reflui anche di Ussana e Donori.

Sono tutti centri che attualmente hanno ognuno un vecchio impianto di depurazione ormai inadeguato. La creazione di due maxi-depuratori centralizzati non solo garantirà una gestione più efficiente, ma consentirà di realizzare anche sistemi di trattamento spinti. In entrambi i casi è prevista la realizzazione di un impianto a fanghi attivi, flessibile, su tre linee parallele con livello di trattamento terziario che consentirà di produrre acqua da destinare all’irrigazione. Complessivamente avranno una capacità di trattamento pari a oltre trentamila abitanti equivalenti. Gli otto milioni di euro sono stati ottenuti da Abbanoa tramite i finanziamenti europei Por – misura 1.1 destinati al ciclo integrato dell’acqua.