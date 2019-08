Sabato 24 agosto, alle 14.00 su Rai1, un nuovo viaggio di Linea Blu alla scoperta delle bellezze del mare. Questa settimana Donatella Bianchi porterà il pubblico in Sardegna, sulla splendida costa di Isola Rossa, Valledoria e Costa Paradiso. Il lavoro del mare e del vento ha scolpito nei secoli questa parte di costa granitica, rendendola un luogo unico e magico, dove il turismo è arrivato prepotentemente nei decenni passati.

Si racconterà l’evoluzione di questo territorio, anche con la testimonianza di chi ha visto trasformare questi luoghi e i progetti per tutelarne la bellezza, dalla costa fino ai suoi fondali. Fondali in cui il colore rosso è l’elemento imprescindibile. Dalle rocce, passando per le aragoste, fino ad arrivare agli scorfani. Superando una sottile striscia di spiaggia, si raggiungerà un altro territorio, che merita attenzione, formatosi nel tempo per l’azione del mare e del fiume Coghinas, che qui ha la sua foce.

Una ricchezza flora-faunistica, oggetto di interesse didattico e scientifico. Qui, infatti,nidificano molti uccelli migratori: un paradiso per gli amanti del birdwatching. Questa è anche una costa resa dai venti un luogo ideale per gli sport acquatici a vela: surf, windsurf, kitesurf e molto altro. Questa settimana Fabio Gallo farà conoscere l’ennesima sfida del recordman Giovanni Brancato, da Civitavecchia ad Alassio a nuoto.