Una festa per i bambini. Con spunti di riflessione che valgono anche per i più grandi. Si parte con un film d’animazione, “Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento” giovedì 29 agosto. E si va avanti sino all’1 settembre. È la settima edizione del Festival Bimbi a Bordo di Guspini. Organizza l’associazione Culturale Incoro: il cuore della manifestazione sarà nelle Case a corte. Il titolo scelto per questa edizione: “Liberarsi liberando. Cacciatori di orizzonti, cercatori di libertà”.

Sarà un mix di letteratura, illustrazione, teatro e formazione. Tra gli ospiti l’illustratore Marco Somà, vincitore del Premio Andersen 2019, ed Emmanuel Lavallée, maestro di clownerie. Ua novità di quest’anno è la sezione dedicata alle “Nuvole parlanti” curata dell’associazione Chine Vaganti, che ospiterà tra gli altri la fumettista Paola Barbato. Tra le conferme, il Raduno Internazionale degli Infioratori: decorerà il viale della Libertà a partire da venerdì 30 agosto, serata di apertura della manifestazione.

Lo stesso giorno si inaugureranno anche, nelle Case a corte, la mostra bibliografica a cura della biblioteca Sergio Atzeni Guspini e del sistema Bibliotecario Monte Linas e le esposizioni dedicate al mondo dell’illustrazione. Inoltre, si conferma la collaborazione con Skepto International Film Festival “Get lost and find your way”, che curerà la proiezione di “Cortometraggi dal mondo”, sempre nello spazio di Case a corte.