Nella mattinata di oggi i carabinieri della stazione di Pula hanno denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale due giovani cagliaritani di 23 e 25 anni entrambi residenti a Sarroch.

Intorno alla mezzanotte infatti i due ragazzi a bordo di un ciclomotore erano fuggiti al segnale di alt intimato dai militari impegnati in un posto di controllo nei pressi di villa San Pietro.

I due, dopo aver trasgredito all’ordine dei carabinieri sono scappati per le vie limitrofe abbandonando il mezzo e nascondendosi in un’aria agreste; sono però immediatamente stati rintracciati e bloccati ai fini identificativi. Il ciclomotore è stato sequestrato in quanto sprovvisto del relativo titolo assicurativo.