Torna la segnaletica orizzontale sulle strade provinciali 17 e 96, nei tratti maggiormente trafficati e soprattutto con una forte presenza di pedoni. La Città metropolitana di Cagliari ha infatti ultimato i lavori sulla Quartu-Villasimius – tratto innesto provinciale 15 – Terra Mala e a Quartu Sant’Elena in via dell’Autonomia.

Gli interventi sono costati 47mila euro e hanno riguardato il rifacimento degli attraversamenti pedonali e l’inserimento di nuovi.

“In accordo col sindaco metropolitano Paolo Truzzu siamo intervenuti in maniera tempestiva – spiega il delegato Metropolitano alla Viabilità, Antonio Lobina – anche perché con il flusso turistico estivo e l’avvicinarsi della riapertura delle scuole, i lavori non erano più procrastinabili. Tutti gli attraversamenti sono stati realizzati con l’utilizzo di vernici con microsfere di vetro ad alta visibilità notturna e sono dotati di bande sonore per allertare il pedone al sopraggiungere dei veicoli”.