Si è affacciato dal balcone della sua abitazione al terzo piano per godere dell’aria fresca del mattino, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto. Tragedia questa mattina in via Campania a Oristano, dove è morto un anziano di 81 anni, Giuseppe Manca. Inizialmente si era pensato a un gesto volontario, poi però gli accertamenti svolti dalla Polizia hanno consentito di appurare che si è trattato di un incidente.

L’episodio è avvenuto intorno alle 6. L’uomo, che aveva problemi a deambulare e viveva da solo, potrebbe aver avuto un capogiro mentre all’alba, dal balcone di casa, si godeva un pò di refrigerio dalla calura di questi giorni. Un passante ha assistito alla scena e ha dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 e la Polizia, ma per l’81enne non c’era più nulla da fare. La Squadra mobile di Oristano ha lavorato tutta la mattinata per ricostruire la vicenda e stabilire che si è trattato di un tragico incidente.