Il nucleo sommozzatori del Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari durante un addestramento ha ritrovato in località Le Saline a Stintino una rete a strascico su una secca regolarmente frequentata da appassionati di subacquea e apneisti.

La rete risultava un potenziale pericolo sia per gli stessi sportivi, sia per quanto riguarda il danno all’ecosistema. Il nucleo ha provveduto a metterla in sicurezza e di comcerto con la Capitaneria di Porto si é proceduto al recupero lasciandola a loro in consegna alla stessa capitaneria.