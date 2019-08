La settimana annuncia sorprese e novità per i segni di terra. Ci saranno emozioni nuove in amore e progetti che prenderanno forma, ma bisogna agire senza fretta per ottenere i migliori risultati. Il lavoro è al top e i nati del segno saranno impegnati in occupazioni particolarmente difficili. E’ un periodo faticoso per i segni d’aria, qualcuno deciderà di allontanare le persone negative e vorrà conoscere persone intriganti. Molti potranno avere bisogno di aiuto sul lavoro, per portare a termine alcuni progetti lavorativi rimasti indietro. Invece, i segni di fuoco che non hanno ancora superato una delusione questa settimana potranno ritrovare il sorriso. L’oroscopo consiglia alle coppie in crisi e ai single di guardare avanti e lasciarsi alle spalle il passato per ritrovare la serenità. Sul lavoro con un po’ di determinazione sarà possibile raggiungere traguardi interessanti e ambire a ruoli di prestigio. I segni d’acqua potranno decidere di chiudere alcune relazioni sentimentali, soprattutto quelle vissute a distanza. Sul lavoro bisognerà farsi avanti ed esporre ai superiori le proprie idee senza timore. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: in generale avrete una buona forma fisica anche se in alcuni giorni potreste essere più stressati. L’amore comunque non va poi così male, anche se potranno esserci delle incomprensioni a causa delle vostre assenze. Tuttavia, saprete farvi perdonare durante il weekend, quando anche i cuori solitari si mostreranno interessati a qualche persona speciale.

Lavoro: a livello lavorativo sarete molto indaffarati e dovrete destreggiarvi tra le richieste dei superiori. Chi ha un’attività in proprio avrà modo di portare avanti dei progetti molto importanti. Anche se non mancheranno gli ostacoli, sarete così ostinati che non volete fallire. Durante la prima parte della settimana avrete anche modo di ripristinare le vostre finanze.

Toro

Amore: dovrete essere più comprensivi con chi vi sta intorno ed imparare a comprendere anche le esigenze altrui. Il partner esige attenzioni e voi probabilmente vi state facendo desiderare, quindi non tirate troppo la corda. Per quanto riguarda i single dovranno cercare di non fare passi azzardati con una nuova conoscenza.

Lavoro: in ambito professionale sarete molto impegnati e potreste trascurare l’aspetto sentimentale. Sarete comunque pronti per iniziare una nuova settimana ricca di grandi soddisfazioni. Qualche collega potrebbe essere geloso di voi, ma non sarà un problema, nessuno può togliervi ciò che avete creato con la vostra abilità.

Gemelli

Amore: in amore dovrete prendere obbligatoriamente delle decisioni, che siano positive o negative non ha importanza. Inutile portare avanti delle storie sentimentali che non hanno futuro. Favorite le amicizie per i nativi del segno, soprattutto nella seconda parte della settimana. I single avranno un calo di energia fisica e nel weekend preferiranno riposarsi.

Lavoro: avrete tanto lavoro da svolgere e poco tempo per ascoltare le lamentele dei colleghi. Non cadete nella rete di qualcuno che vuole solo mettervi in cattiva luce, ma fidatevi del vostro istinto ed evitate di fare commenti che potrebbero compromettervi. A volte parlare meno conviene.

Cancro

Amore: alcune relazioni sentimentali in crisi potrebbero arrivare ad una chiusura definitiva. Saranno alla frutta soprattutto le storie a distanza, che non sono state praticamente vissute. I single potranno guardarsi intorno e scoprire di essere circondati da persone interessanti da conoscere.

Lavoro: Se avete delle idee professionali importanti potrete esporle ai vostri superiori senza alcun timore. In questi giorni avete accumulato parecchia stanchezza, ma presto anche per voi arriverà un periodo di gratificazione che vi farà dimenticare tutti i sacrifici che avete fatto. E’ il momento buono per risollevare le vostre finanze, ormai in calo dopo l’ultima vacanza che avete fatto.

Leone

Amore: in questa settimana molti del segno che non hanno ancora superato una delusione passata potranno ritrovare il sorriso. L’oroscopo consiglia alle coppie in crisi e anche ai single di guardare avanti e lasciarsi alle spalle il passato se vogliono raggiungere una certa serenità mentale.

Lavoro: Sul lavoro sarete particolarmente fortunati questa settimana. Infatti, con un po’ di determinazione potrete raggiungere traguardi interessanti e ambire a ruoli di prestigio. Curate la cerchia di amicizie e di colleghi che vi circonda, anche loro sono importanti per farvi fare un salto di qualità nella carriera.

Vergine

Amore: la settimana si preannuncia piena di sorprese e di novità. Ci saranno emozioni nuove in amore e anche qualche preoccupazione per una persona a voi cara che è stata poco bene. Ci saranno molti progetti nella sfera sentimentale che prenderanno forma, ma non abbiate fretta e cercate di fare tutto con calma per ottenere i migliori risultati possibili.

Lavoro: il fronte lavorativo è al top per i nativi del segno. Avrete voglia di sfide e cercherete di svolgere i compiti più difficili, ma anche i più proficui. Sarete particolarmente impegnati al punto che darete poco spazio alle altre attività personali. Per fortuna nel weekend riuscirete a staccare e ad occuparvi di altro.

Bilancia

Amore: è un periodo faticoso per molti Bilancia e qualcuno deciderà di allontanare le persone negative, che hanno sempre da ridire sulle loro scelte. Avete bisogno di conoscere persone che vi intrighino e che possano darvi qualcosa in più rispetto agli altri, perciò uscite e cercate di partecipare a serate ed eventi mondani.

Lavoro: questa settimana avrete bisogno dell’aiuto dei vostri colleghi per cercare di portare a termine alcuni progetti lavorativi rimasti indietro. Cercate comunque nel futuro di attenervi ad un programma ben preciso per rispettare ogni scadenza, in modo da non far lamentare i superiori.

Scorpione

Amore: in questa settimana potranno esserci divergenze di opinioni nelle coppie e qualcuna potrà anche arrivare al capolinea. Per fortuna molti riusciranno a superare le incomprensioni e vivere serenamente i momenti insieme. Nel weekend sarete più propensi a lasciarvi andare alle emozioni e anche i single potranno abbandonarsi al relax approfittando dell’ultimo sole di agosto.

Lavoro: sin dall’inizio questa settimana sarà dedicata ad un progetto lavorativo che state perseguendo e che state comunque affrontando con grande caparbietà. Qualche imprevisto potrà rallentare il vostro percorso, ma tenete duro e riuscirete a volgere a vostro favore anche le contrarietà.

Sagittario

Amore: in amore ci sarà qualche problema da risolvere, ma ovviamente non sarà nulla di grave. Potreste vivere comunque dei momenti di nervosismo per alcuni dubbi sul partner che assillano da qualche tempo la vostra mente. Non fatevi trascinare dalla gelosia, ma fidatevi della persona amata e di chi avete intorno. I single dovranno fare chiarezza nel loro cuore prima di avanzare dei giudizi affrettati.

Lavoro: a livello lavorativo potrebbero esserci dei cambiamenti non voluti da voi a cui dovrete abituarvi. La settimana sarà tuttavia positiva e potrete impiegare le vostre energie su qualcosa di costruttivo che vi sta a cuore. Mettete da parte qualche rancore con un collega, riemerso dopo averlo rivisto.

Capricorno

Amore: questa settimana cercate di dare il giusto peso alla vostra relazione e chiedetevi se avete trascurato qualcosa. In realtà anche voi avete bisogno d’attenzione, però desiderate che siano gli altri ad accorgersene senza che siate voi a dirlo. Se c’è qualcosa nella coppia che non va, aspettate ancora prima di farvi avanti. I single potranno invece godere di influssi favorevoli nel week-end.

Lavoro: durante la settimana farete fatica ad applicarvi al lavoro, dopo le vacanze il ritorno è un po’ duro e avete bisogno di tempo per riadattarvi. Evitate le distrazioni e cercate di trovare le soluzioni agli ostacoli che incontrerete sul vostro cammino. Grazie alla vostra tenacia vi farete comunque valere e darete prova della vostra abilità oltre che della vostra intelligenza.

Acquario

Amore: non è una settimana al top per molti del segno, in amore ci saranno tensioni e litigi che peggioreranno l’umore. Evitate di essere scontrosi e scorbutici con la persona amata e non fate pesare le vostre negatività per non creare rotture. I single saranno invece più rilassati e potranno dedicarsi ai nuovi incontri, nella speranza di trovare l’amore vero.

Lavoro: settimana poco soddisfacente per gli Acquario. Potranno esserci scontri verbali con i colleghi, tanto da suscitare polemiche. Avrete poca voglia di comunicare e questo sarà anche un aspetto che susciterà critiche e ostacolerà lo sviluppo di nuove collaborazioni. Approfittate del fine settimana per recuperare le energie e rilassarvi, magari sotto l’ombrellone.

Pesci

Amore: questa settimana siete carichi di energia e il vostro fascino vi permetterà di far colpo sulla persona che desiderate. Cercate, però, di mantenere sempre i piedi per terra e non affrettare troppo le cose. Se siete in coppia avrete voglia di progettare cose nuove per il futuro, da vivere insieme alla persona amata. Weekend al top per tutti i nati del segno.

Lavoro: settimana proficua per il lavoro, arriveranno interessanti proposte che ripagheranno dei momenti grami vissuti in passato. Dovrete solo valutare bene quelle che fanno per voi e dedicarvi con tutto il vostro impegno alle questioni lavorative per ottenere belle soddisfazioni.