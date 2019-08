“Rinnoviamo la disponibilità ad aprire con i 5 stelle un confronto per arrivare a un accordo di legislatura. Non ci interessano cose di breve respiro o fatte contro qualcuno ma un patto per rinnovare e portare avanti il programma di governo”.

Lo dice Gianmarco Centinaio, ministro della Lega, interpellato al telefono dall’ANSA. In mattinata Centinaio aveva già definito una “ipotesi” sul tavolo quella di indicare Luigi Di Maio come presidente del Consiglio.