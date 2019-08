“Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto per l’Italia e per gli italiani. Qualcuno per il patto per le poltrone vuole smontare quello che abbiamo fatto finora”. Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Sta vincendo il partito delle poltrone”, ha aggiunto.Sta per nascere un Governo con “un gioco di palazzo contrario alla maggioranza silenziosa del popolo italiano che ha votato da due anni a questa parte, un ribaltone pronto da tempo”, ha detto ancora Salvini: “Non stiamo facendo appelli alle piazze, continuo a garantire stabilità a questo Paese. La via maestra è il voto”.

“Chi ha paura del voto del popolo non ha la coscienza pulita”, secondo il leader della Lega: “Non stiamo facendo appelli alle piazze, continuo a garantire stabilità a questo Paese. La via maestra è il voto”.