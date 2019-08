L’ultima ‘fiammata’ dell’estate, poi in Sardegna si annuncia il ritorno a un clima incerto. E’ quanto prevedono per questa settimana gli esperti del meteo, secondo i quali sole e caldo resisteranno fino a martedì-mercoledì prossimi, quando entrerà in gioco una progressiva instabilità.

Da ovest, a partire da oggi, arriverà aria instabile oceanica, i cui effetti si renderanno manifesti da mercoledì. Arriveranno quindi nuovi temporali, mercoledì abbastanza diffusi mentre giovedì e venerdì tenderanno a focalizzarsi maggiormente sull’interno e in alcune zone della Sardegna. Saranno temporali pomeridiani, localmente di forte intensità tant’è che non possiamo escludere a priori occasionali nubifragi, grandinate e colpi di vento.

Le temperature. Le massime difficilmente supereranno 33-34°C, quindi caldo sì ma senza particolari eccessi. Di notte, complice anche l’accorciamento delle giornate, le minime scenderanno localmente anche al di sotto dei 20°C. Insomma, le notti tropicali delle scorse settimane saranno un ricordo.