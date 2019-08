A Olbia non è possibile effettuare le analisi del sangue. Alla già cronica carenza di personale medico, da ieri si è aggiunta l’improvvisa assenza per malattia di due specialisti che operano nel centro dell’ospedale Giovanni Paolo II.

Una defaillance che ha imposto all’Assl-Ats di Olbia la sospensione temporanea del servizio, con tutto ciò che ne è derivato in termini di disguidi per gli utenti e conseguenti lamentele. Da quel che risulta al momento, temporaneamente saranno garantite solo le urgenze. E’ l’ennesimo caso di un’estate tormentata per la sanità sarda, a causa della carenza di personale dovuto soprattutto al periodo di ferie e che ha causato la chiusura temporanea di diversi Reparti in vari ospedali dell’isola, in particolare Lanusei, Ghilarza e Bosa. Un’emergenza che ha visto l’Assessorato regionale della Sanità e l’Azienda unica Ats impegnati a garantire la presenza del personale con il trasferimento di medici da altre strutture.