Lo scorso 27 aprile, in occasione della partita Arzachena-Pistoiese, passarono dall’esterno dello stadio e si presentarono all’ingresso del settore riservato ai tifosi ospiti tentando di buttarlo giù a calci, cercando lo scontro fisico e ingaggiando una furibonda lite attraverso le inferriate, per poi scappare al momento dell’intervento degli steward e delle forze dell’ordine e far perdere le loro tracce disperdendosi tra le vie cittadine.

Il questore di Sassari ha notificato oggi cinque Daspo nei confronti di altrettanti supporter dell’Arzachena. Ai cinque colpiti dal divieto di accedere a manifestazioni sportive si è risaliti attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza. Stessa sorte è toccata a tre ultrà della squadra avversaria.

Tra i provvedimenti emessi questa mattina c’è anche il Daspo a carico di un tifoso del Sorso che, al termine della sfida casalinga contro il Pomezia del 26 maggio scorso, era stato arrestato dai carabinieri per aver prima insultato i dirigenti ospiti, per poi tentare di entrare negli spogliatoi e finendo per aggredire i militari. Infine, un altro Daspo è stato notificato a un 33enne di Luogosanto che ha aggredito l’arbitro al termine di un match di calcio a cinque.