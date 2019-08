“Difendere la scuola, soprattutto elementare e soprattutto nei piccoli centri: per noi di Fratelli d’Italia è argomento fondamentale” dice Maurizio Cadau, coordinatore provinciale di Fdi e vice-sindaco di Belvì. “Abbiamo letto gli ultimi dati pubblicati nei giorni scorsi circa il drammatico calo di alunni – continua Cadau – che fa il paio con la crescita zero: siamo molto preoccupati perché ne va del nostro futuro e della sopravvivenza stessa delle comunità locali”.

“La nostra battaglia è garantire scuole attrezzate e funzionanti in ogni paese dell’interno. Personalmente conosco molto bene i sacrifici organizzativi che le famiglie devono affrontare, considerando strade e difficoltà note da sempre”, aggiunge il coordinatore di Fdi. “Inoltre combattiamo la dispersione scolastica che, seppur in calo, è attestata intorno al 20%: sono troppi i ragazzi non ancora maggiorenni senza una chiara prospettiva di vita. Lavoriamo per spiegare che una istruzione adeguata è la carta migliore per garantire un futuro di benessere per le nostre popolazioni”.

“Abbiamo apprezzato le parole dell’assessore Andrea Biancareddu circa l’impegno per evitare tagli, dimensionamento e difficoltà a reperire insegnanti specializzati e di sostegno, noi teniamo alta la guardia per un problema che ci deve unire tutti, al di là dei colori politici”, dice ancora Maurizio Cadau. “Come Fratelli d’Italia e amministratori di piccole realtà locali siamo in prima linea per offrire ogni genere di aiuto in un dialogo costante con Regione e uffici regionali e provinciali della scuola”, conclude il coordinatore di Fdi Nuoro.