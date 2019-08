Weekend intenso per la Guardia costiera di Olbia, che ha sanzionato numerosi illeciti commessi da diportisti, bagnanti e commercianti, specie nell’Area marina protetta di Tavolara – Capo Coda Cavallo.

In tutto sono state sanzionate 27 contravvenzioni, per un totale di 17.800 euro. Si va dalla violazione dell’ordinanza balneare della Regione Sardegna, all’inosservanza del regolamento dell’Area marina rispetto per esempio all’utilizzo di moto d’acqua o all’ancoraggio in zona di riserva integrale.

Serrati anche i controlli per la repressione del noleggio e della locazione abusivi di natanti e per il controllo delle autorizzazioni dei venditori ambulanti sulle spiagge. L’iniziativa rientra nell’ormai consolidato rapporto di collaborazione stabilito da Capitaneria di porto olbiese e l’Area marina protetta.