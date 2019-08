Il Pd richiama l’attenzione della Giunta Solinas sui furti di immagine della Sardegna utilizzati per pubblicizzare località che si trovano in altre parti del mondo.

Il consigliere regionale Salvatore Corrias ha presentato un’interrogazione per sollecitare l’assessorato del Turismo a istituire un osservatorio con il compito di monitorare l’utilizzo corretto delle rappresentazioni dell’Isola su carta stampata, video o web.

“Sono sempre più frequenti le segnalazioni di siti stranieri che utilizzano fraudolentemente le immagini delle nostre più belle località turistiche spacciandole come proprie per attirare turisti”, spiega Corrias. Le ruberie riguardano in particolare foto di spiagge, coste rocciose a picco sul mare, ma anche di località dell’entroterra.

Per questi motivi, incalza il consigliere dem, “occorre intervenire per prevenire queste truffe ai danni del nostro territorio”.