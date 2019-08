Tragedia a Siliqua, nel Sulcis. Una donna di 60 anni è morta a causa di una caduta da una tettoia mentre tagliava i rami di un albero di fico. L’incidente domestico è avvenuto ieri mattina nel giardino dell’abitazione della donna, in via Duca degli Abruzzi, il corpo invece è stato scoperto nel pomeriggio dal fratello della vittima.

La 60enne viveva da sola e ieri ha deciso di occuparsi di alcuni lavori di giardinaggio. È salita su una tettoia per raggiungere un albero di fico e tagliare alcuni rami. Purtroppo la copertura ha ceduto e la donna è piombata a terra battendo con violenza la testa: è morta sul colpo.

Nel pomeriggio il fratello è entrato in casa e, una volta in giardino, ha trovato il corpo senza vita della congiunta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Iglesias e il 118. Il medico legale ha accertato le cause del decesso, confermando che si è trattato di un incidente domestico.