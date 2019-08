Un grave incidente stradale è avvenuto a Cagliari in viale Merello, dove una Opel Corsa guidata da una sessantottenne di Cagliari mentre percorreva la via si è scontrata con un motociclo kymco condotto da un trentottenne residente in città.

Il centauro è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso.

Sul posto la Polizia Locale per accertare l’esatta dinamica del sinistro.