Un violento temporale si è abbattuto questa sera sulla città di Nuoro e paesi limitrofi. Pioggia incessante per un’ora, dalle 19 alle 20, accompagnata da tuoni e fulmini, uno dei quali ha colpito gli impianti dell’archivio del Tribunale del capoluogo barbaricino in via Collodi, dove si è sviluppato un piccolo incendio con fumo intenso.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale che ha stroncato sul nascere il rogo riuscendo a salvare il materiale cartaceo e i faldoni custoditi all’interno.

Tutto si è risolto senza danni strutturali ma solo con qualche muro annerito. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato. Nonostante l’intensa precipitazione non si segnalano altri danni nel territorio.