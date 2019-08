Come previsto le condizioni meteo stanno peggiorando. Un peggioramento che risiede in vortice depressionario mediterraneo, formatosi a seguito dell’ingresso di una perturbazione sulla Penisola Iberica.

Penisola Iberica che nelle ultime 36 ore è stata investita da fenomeni particolarmente violenti, tra i quali segnaliamo grandinate, inondazioni, grandinate e persino trombe d’aria. Ricordiamoci che in questo periodo il Mediterraneo contiene al suo interno ingenti quantità di calore quale pesante eredità delle varie ondate di calore dal nord Africa. Stiamo parlando di energia potenziale capace di tramutarsi in precipitazioni di particolare violenza.

In questo momento siamo in presenza di un vero e proprio vortice temporalesco a ridosso della Sardegna occidentale. I temporali hanno già raggiunto i settori di ponente e si apprestano a colpire la fascia meridionale. E’ qui che, carte alla mano, potrebbero verificarsi i fenomeni più intensi. Attenzione perché sussistono le condizioni per lo sviluppo di locali nubifragi.

Le piogge, o meglio, i temporali si propagheranno progressivamente verso levante ed entro sera coinvolgeranno un po’ tutta la nostra regione. Dagli ultimissimi aggiornamenti pare siano destinati a interessare anche la fascia centro settentrionale e le coste orientali, tuttavia dobbiamo dirvi che non tutti i modelli ad alta risoluzione vedono il medesimo coinvolgimento. O meglio, lo vedono ma non tutti con la stessa intensità. Ciò perché il sistema temporalesco potrebbe perdere un po’ di mordente a contatto con la terraferma. Ciò non toglie, comunque, che localmente si possano verificare intense precipitazioni anche in queste zone.

In collaborazione con Meteo Sardegna