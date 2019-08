“Quasi 14 mila fulmini, uno dietro l’altro, si sono abbattuti da questa mattina sulla Sardegna”. Lo annuncia l’esperto Dario Secci, meteorologo della rete “Sardegna Clima”, che sta monitorando l’ondata di maltempo che sta investendo la parte meridionale dell’Isola.

A osservare le mappe che oggi registrano l’attività elettrica sul Continente, la Sardegna in questo momento è la zona più attiva d’Europa per numero di fulmini caduti. Su Cagliari città il pluviometro del Cedoc segnala in poche ore oltre 26 millimetri di pioggia già caduti.

“Si stanno registrando forti raffiche di ‘downburst’, di cui stiamo monitorando l’evoluzione”, sottolinea l’esperto. Il downburst, chiamato anche raffica discendente, è un fenomeno che consiste in una forte corrente discensionale accompagnata da temporali molto violenti.