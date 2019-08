I Carabinieri di Cagliari hanno arrestato per resistenza, violenza, oltraggio a pubblico ufficiale nonché rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, due uomini residenti a Terralba di 32 e 44 anni.

I due sono stati sorpresi dai militari in via Schiavazzi mentre rovesciavano numerosi cassonetti dell’immondizia in terra, disperdendo così i rifiuti in terra. Dalle prime accertamenti effettuati sul posto, i carabinieri hanno scoperto che i due uomini erano appena stati coinvolti in una rissa vicino a un bar poco distante.

Richieste le generalità, questi ultimi, in evidente stato di agitazione psicofisica dall’alcool, hanno minacciato i carabinieri opponendo resistenza fisica. Immobilizzati e ammanettati, i due hanno continuato a opporre resistenza anche tentando di colpire il personale del 118 intervenuto su richiesta dei carabinieri.

I due sono stati arrestati e attendono il rito per direttissima.