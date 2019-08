Fratelli d’Italia Sardegna risponde alla chiamata alla piazza della presidente del partito Giorgia Meloni in caso di nascita di un governo Pd-M5s. “Ci stiamo preparando per essere in tanti dall’Isola per dire no al governo dell’inciucio nel giorno del voto della fiducia”, annuncia il deputato Salvatore Deidda.

“Nell’Isola abbiamo sconfitto il Pd in ogni tipo di elezione e Fratelli d’Italia è il movimento che è più cresciuto, toccando il massimo con il 12% nella città capoluogo – sottolinea il parlamentare sardo – siamo cresciuti presentando una nuova classe dirigente e una nuova politica rispetto a quella fallimentare della coalizione di centrosinistra ma anche rispetto al M5s che alle scorse politiche aveva fatto il cappotto”. Ora, argomenta Deidda, “i grillini hanno una paura folle di andare nuovamente al voto perché temono di non essere rieletti. Li comprendo, ma allearsi con il Pd vuol dire scomparire”.

Il deputato annuncia iniziative anche nell’Isola per spiegare come “le battaglie della Sardegna siano state portate avanti da Fratelli d’Italia mentre chi sta formando il nuovo governo lo fa solo per non perdere il posto, ma ad oggi non ha mai tutelato la nostra Isola”.