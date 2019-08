Iscrizioni ancora aperte per la prima edizione della Poetto Summer Run, la gara competitiva su strada che si svolgerà sul lungomare Poetto su una distanza di 10 km e affiancata da una camminata ludico motoria di 5 km circa. Organizzata dall’Asd Summerrun in collaborazione con l’Asd Millesport Onlus – associazione nata nel 2010 che si dedica alle persone con disabilità intellettiva – che partecipa ormai da anni al programma internazionale Special Olympics Italia.

La manifestazione è dedicata a tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata di sport all’aria aperta nella suggestiva cornice del lungomare cagliaritano. Sarà, inoltre, un’occasione per condividere momenti di sport, solidarietà e supporto a diverse tematiche sociali. È grande, quindi l’entusiasmo legato a questa neonata manifestazione dell’estate cagliaritana, che speriamo possa diventare un appuntamento annuale ed essere, quindi, un veicolo di partecipazione e supporto legato a tematiche di natura sociale.

Il villaggio della gara verrà allestito, insieme al punto di partenza e di arrivo, nel piazzale dello Stabilimento Balneare dell’Aeronautica Militare. Il percorso di gara della 10 km competitiva si snoderà su un giro unico con partenza dal piazzale che percorrerà il Lungomare Poetto, passerà all’interno del Parco Naturale Regionale di Molentargius e si concluderà presso lo stabilimento dell’Aeronautica. La 5 km partirà dallo stesso punto per proseguire sul Lungomare Poetto e attraversare un breve percorso del parco che riporterà i partecipanti al punto di arrivo.

Madrina d’eccezione Giulia Innocenti, amata e stimata atleta del Cus Cagliari che si è resa disponibile a sostenere questa prima edizione della Poetto Summer Run.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i maggiorenni per la gara competitiva, mentre per la camminata non sono previsti limiti di età. Al termine della gara, all’interno del PSR Village, si terranno le premiazioni e la festa di fine manifestazione con aperitivo e DJ Set a cura di Dario Prefumo.