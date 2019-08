“Vedo che addirittura il governatore Bonaccini ha chiesto al M5S di allearsi in vista delle prossime regionali in Emilia Romagna. Rispondo dicendo che il diritto di voto esiste e che il 27 ottobre si voterà in Umbria e poi anche nelle altre regioni. Noi manteniamo la nostra coerenza”.

Lo ha sottolineato Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook. “Abbiamo detto ieri ‘mai col Pd’ e lo diremo anche in futuro. Non abbiamo i culi disponibili per tutte le poltrone del mondo”, ha aggiunto.