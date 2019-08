Due le auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Mercalli. Un’auto, a seguito dell’urto, è finita sul muro del supermercato, ribaltandosi.

La donna alla guida della vettura è stata portata per accertamenti al pronto soccorso. La squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’area.

Il piccolo principio di incendio è stato estinto tramite estintore del supermercato.