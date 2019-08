“Solo per un miracolo non c’è scappato il morto, visto che quella macchina che mai sarebbe potuta e dovuta essere in cantiere era occupata da una o due persone”. Lo scrive Mauro Pili, leader di Unidos, in una nota Facebook.

“Siamo alla follia, all’irresponsabilità totale. Dov’è la capitaneria di porto? Dov’è l’autorità portuale? Avevo denunciato 48 ore prima la gravissima decisione di far entrare la nave MSC su quella banchina non attrezzata per lo scarico di container ed ecco la tragedia sfiorata per miracolo” continua la nota di Pili.

Il container, stando a quando dice il leader di Unidos, durante la forte pioggia è caduto sulla Mercedes parcheggiata proprio sotto, “a conferma che nessuna norma di sicurezza era rispettata e sopratutto senza alcuna minima precauzione dinanzi alla tempesta che si stava abbattendo su Cagliari”.