Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 agosto, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, in via Autonomia Regionale Sarda, nel comune di Quartu Sant’Elena, per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare un’autovettura è uscita di strada andando a finire contro il muro di recinzione di una casa; sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale che con gruppo da taglio ha estratto il conducente ferito dall’abitacolo dell’auto affidandolo ai soccorritori che lo hanno trasportato in ospedale. Gli operatori dei VVF hanno provveduto successivamente alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale di Quartu Sant’Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge.