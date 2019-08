“Ecco come la Giunta tutela gli uomini che hanno salvato dai roghi la nostra terra”. Così la capogruppo del M5s in Consiglio regionale, Desirè Manca, sulla mancata pubblicazione delle due delibere di Giunta approvate un mese fa che disciplinano il passaggio dei dipendenti di Forestas al comparto Regione e la stabilizzazione dei precari.

“Gli operatori antincendio che nei giorni scorsi hanno affrontato oltre duemila roghi si sentono presi in giro e hanno proclamato lo sciopero per il 10 settembre – ricorda Manca – noi ci chiediamo dove è finita la serietà e la credibilità di una Giunta che non dà seguito alle proprie delibere utilizzando squallidi artifizi per “superare la nottata”, e sempre sulla pelle dei cittadini”. Il disappunto della consigliera pentastellata si riferisce anche al fatto che “gli assessori al Personale e all’Ambiente giustificano il ritardo con le ferie del personale della Regione”.

Ovviamente, incalza, “le ferie avrebbero comportato la mancata pubblicazione soltanto di queste due delibere, mentre le successive sono state correttamente pubblicate”. Insomma, conclude Manca, “con amarezza scopriamo che buona parte del malcontento degli operatori antincendio sardi, pronti a scendere in piazza, è dovuto anche a una grave dimenticanza della Giunta. In sostanza, due delibere a loro dedicate sarebbero state lasciate sulle scrivanie”.