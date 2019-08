Notiziario di Cagliari-Inter.

CAGLIARI: PAVOLETTI OUT, DEBUTTA ROG DOPO LA SQUALIFICA

Dopo la doppia seduta di ieri, i rossoblù di Maran si sono ritrovati questa mattina ad Asseminello per proseguire la preparazione in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter alla Sardegna Arena. Parte iniziale dell’allenamento con circuiti di agilità tecnica a coppie; a seguire la tattica, con gli sviluppi della fase offensiva. A chiudere la seduta una serie di partitelle a campo ridotto. Lavoro differenziato per Pavoletti (uscito per infortunio col Brescia e certamente assente domenica) e Cacciatore. Sempre ai box Cragno, che nei prossimi giorni effettuerà una nuova visita a Roma per valutare se dovrà essere operato alla spalla infortunata. Scontata la qualifica, con l’Inter potrà esordire con la maglia del Cagliari l’ex Napoli Rog.

CONTE PUÒ CONTARE SU GODIN RECUPERATO, STOP PER DE VRIJ

Allenamento mattutino per l’Inter che prepara la sfida al Cagliari di domenica. Dopo il riscaldamento, la squadra si è divisa in due gruppi che si sono alternati tra lavoro in palestra sulla forza e ed esercitazioni con il pallone. A seguire tattica e in chiusura ancora lavoro atletico. Antonio Conte per la seconda partita di campionato può contare su Godin, recuperato dall’infortunio muscolare. In attacco confermato Lukaku, che ha convinto al debutto, con al suo fianco Lautaro Martinez. Non si è allenato con la squadra Sanchez che è rientrato in Inghilterra per risolvere la pratica del visto. Già in gruppo invece Biraghi, tornato in nerazzurro. Non si rischierà di forzare i tempi poi per il recupero di De Vrij che ha dato forfait nel riscaldamento della partita contro il Lecce.