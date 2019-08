È stata completata nei giorni scorsi la bonifica di Punta Bados, nel territorio comunale di Golfo Aranci. L’attività di polizia giudiziaria ambientale autorizzata dalla Procura di Tempio e coordinata dall’ufficio circondariale marittimo e dal suo comandante Angelo Filosa, era partita a inizio agosto e ha permesso di rimuovere natanti da diporto, lamiere, motori fuoribordo e moto d’acqua.

In giugno l’area invasa dai rifiuti era stata sequestrata, poi il Comune di Golfo Aranci aveva avviato le pratiche per smaltire i rifiuti abbandonati. Espletati gli atti giudiziari e amministrativi, Comune e Guardia costiera hanno chiesto il dissequestro temporaneo per procedere con la bonifica, che si è conclusa ieri.

In tutto sono stati portati via dieci natanti e una moto d’acqua affondata, cui si aggiungono numerose lastre di vetroresina e legno e parti di altri natanti insabbiate. Ora l’insenatura di Punta Bados ha un altro aspetto, tanto che sulle spiagge sono già ritornati numerosi bagnanti.