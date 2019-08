Avvicendamento al Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro. Il Maggiore Marco Keten, promosso Tenente Colonnello, dopo sette anni di permanenza nel capoluogo barba ricino, dal 1 settembre lascia l’incarico al Maggiore Saverio Aucello, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia. Tra due settimane il Tenente Colonnello Keten prenderà servizio alla Sala Operativa del Comando Generale dell’Arma, a Roma.

Arrivato in Sardegna nel 2004, l’allora Tenente Keten prende servizio alla Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, dove resta fino al 2006 in qualità di Comandante della Compagnia Allievi Carabinieri. Nel 2006 il trasferimento al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari, dove resta fino al 2008, quando viene trasferito, col grado di Capitano, al comando della Compagnia dei Carabinieri di Villacidro. Dal 2012 il trasferimento a Nuoro al comando della Compagnia fino al 2015, quando, con il grado di Maggiore, gli viene affidato il comando del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Nuoro. Nel frattempo compie due missioni all’estero, a Gibuti.

E’ forte il legame del 39enne Tenente Colonnello Keten con la Sardegna, non solo per i 15 anni trascorsi nell’Isola, dove si è distinto per numerosi e importanti risultati operativi, ma anche per legami familiari: la mamma infatti è sarda, così come la moglie e il suo bambino, nato a Nuoro.

Il Tenente Colonnello Keten è stato destinato dunque ad un incarico prestigioso, ma questo “non offusca la splendida ed esaltante esperienza, lunga 7 anni, nel capoluogo barbaricino, prima quale comandante della Compagnia di Nuoro e, infine, quale Comandante del Reparto Operativo. In questa avventura – ha spiegato accomiatandosi – ho imparato ad apprezzare il nuorese e la bella gente che lo popola, fiera, orgogliosa, ricca di valori e sentimenti veri, che mi ha saputo accogliere con calore e fatto sentire sempre a casa”.

Dalla redazione di Cagliaripad, caro Marco, i migliori auguri per la tua carriera. Ad maiora!