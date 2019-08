Una piantagione di canapa indiana nascosta in un campo di granoturco che si estende per una ventina di ettari. L’hanno scoperta oggi i Carabinieri della Compagnia di Oristano nelle campagne di San Nicolò d’Arcidano.

All’operazione, coordinata dal capitano Francesco Giola, hanno partecipato anche lo Squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna. La piantagione, costituita da diverse migliaia di piante alte mediamente più di due metri, era stata organizzata in filari molto lunghi inseriti in maniera discontinua nel campo coltivato a granoturco in modo da risultare poco visibile e individuabile.

La piantagione è stata individuata nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio svolti in collaborazione col Nucleo elicotteri Carabinieri di Elmas.