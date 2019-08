Anche la first lady Melania si mobilita per l’arrivo dell’uragano in Florida nel fine settimana: “l’uragano Dorian continua a rafforzarsi, fate in modo di ascoltare i vostri dirigenti locali e di avere un piano di emergenza per la vostra famiglia per evacuare in modo sicuro”, twitta, invitando a controllare il sito della protezione civile. In Florida è già stato dichiarato lo stato di emergenza.